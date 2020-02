Wirecard: Völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard hat sich diese Woche wirklich ordentlich geschlagen. Am vergangenen Freitag noch waren die Papiere des Zahlungsdienstleisters von 137 auf unter 130 Euro gedrückt worden, nachdem bekannt wurde, dass die Zahlen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr erst am 14. Februar bekanntgegeben werden. Bislang hatte Wirecard sich stets Ende Januar in die Bücher schauen lassen. Obwohl die Anleger also weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung