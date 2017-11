Wirecard: Vielversprechende Zielgruppe!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Marco Schnepf berichtet, dass Wirecard sich künftig besonders um die Kunden aus China bemühen will. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Weil immer mehr chinesische Touristen nach Deutschland kommen – über zwei Millionen jedes Jahr, die in 2015 beispielsweise weltweit etwa 292 Milliarden Dollar im Ausland ausgegeben haben – möchte sich Wirecard mehr auf diese Zielgruppe spezialisieren.

Der Plan! Im Zuge dieser Fokussierung will Wirecard die Zusammenarbeit mit der eurotrade Flughafen München Handels-GmbH, einem Tochterunternehmen des Flughafen München, ausbauen. Dabei soll der chinesische Mobil-Zahlungsdienst WeChat Pay am Flughafen München etabliert werden.

Der Kooperationspartner! Das von Tencent betriebene WeChat Pay hat über 600 Millionen aktive Nutzer pro Monat und somit einen Marktanteil von fast 40 Prozent des Zahlungsvolumens und rund 53 Prozent Marktanteil bei den Mobile-Payment-Transaktionen in China.

Der Erfolg! Schon mit Alipay hatte sich der Umsatz von chinesischen Kunden am Münchener Flughafen merklich erhöht – seit Juli 2016 in den Shops von eurotrade um satte 92 Prozent. Für die Zusammenarbeit mit Alipay fügte Wirecard die alternative Bezahlmethode den Kassensystemen von Einzelhändlern hinzu. Dies sind durchaus gute Aussichten auch für das Geschäft mit WeChat Pay.

Was wird bei Wirecard weiter geschehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.