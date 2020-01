Wirecard: Viel Hoffnung bei den Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie konnte sich Mitte Dezember auf dem Niveau von 102,20 Euro stabilisieren und anschließend wieder ansteigen. Als erstes Zwischenziel konnte Ende Dezember die 50-Tagelinie erreicht werden. Sie bremste die Bullen in der ersten Januarhälfte aus.

Am 14. Januar konnte der gleitende Durchschnitt in einer dynamischen Bewegung fortgesetzt werden. Sie konnte auch in den vergangenen Tagen fortgesetzt werden, sodass der



