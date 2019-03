Wirecard: Verziehen sich die dunklen Wolken endlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Ich war in der Vergangenheit immer ein Skeptiker was die Wircard AG betrifft. Lange Zeit straften mich Unternehmen und Aktienkursentwicklung Lügen. Meine Shortspekulation, die ich zu Kursen um 185,00 Euro einging, ging dann aber voll auf. Dabei war seinerzeit noch nicht absehbar, was für ein Drama sich hier noch abspielen würde. Nun könnte dieses Drama sich jedoch langsam seinem Ende nähern. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.