Wirecard: Und wieder eine famose Erfolgsmeldung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Und wieder eine Erfolgsmeldung für Wirecard: Wie der Finanzdienstleister am Donnerstag bekannt gab, habe man die langjährige Kooperation mit dem E-Commerce-Unternehmen EMP („E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH“) ausgebaut.

EMP mit Hauptsitz in Lingen (Niedersachsen) biete seinen Kunden in insgesamt 17 Ländern eine Produktpalette aus über 30.000 Artikeln in den Bereichen Musik, Streetwear, Accessoires und Entertainment Merchandise an, so Wirecard. Mit der nun veröffentlichten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.