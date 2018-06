Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Und wieder ein Vertrauensbeweis für Wirecard ? diesmal aus Australien. Wie der deutsche Finanzdienstleister am Dienstag bekannt gab, habe man mit dem in Australien sitzenden Reisevermittlerverband ?Australian Federation of Travel Agents? (AFTA) einen Vertrag unterzeichnet.

Im Mittelpunkt steht das von AFTA offerierte Programm ACS (AFTA Chargeback Scheme). Mit der nun veröffentlichten Wirecard-Kooperation können die von AFTA vertretenen australischen Reisevermittler nun aus verschiedenen ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Marco Schnepf.