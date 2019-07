Wirecard: Überaus erfreulich!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard machte an der Börse nach einem erfreulichen Wochenstart auch am Dienstag im frühen Handel einen ordentlichen Satz nach oben. Zeitweilig ging es mit der Aktie um rund drei Prozent auf bis zu 153,85 Euro nach oben. Für Wirecard-Anleger bedeutet das nach den deutlichen Rücksetzern der Vorwoche ein ordentliches Wochenplus von fast fünf Prozent. Der am Wochenende bekannt gewordene Gegenangriff des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung