Wirecard Turkey ermöglicht Zahlungen für landesweite E-Commerce-Plattform Startsub / Sicheres Payment mit Wirecard Turkey auf Aydanaya.com, einer Online-Shopping-Plattform der nächsten Generation

Aschheim (München)/Istanbul (ots) - Wirecard Turkey, einTochterunternehmen der in Deutschland niedergelassenen Wirecard AGund einem Marktführer für Zahlungs- und Internet-Technologie,arbeitet jetzt mit Startsub zusammen, dem Betreiber von Aydanaya.comund dem ersten Unternehmen in der Türkei, das Abo-basierteE-Commerce-Services und -Waren unter einem einzigen Dach vereint.Durch die robuste und sichere Zahlungsinfrastruktur von WirecardTurkey profitieren Nutzer ab jetzt beim Onlineshoppen von optimiertenE-Commerce Bezahldiensten.Als einziges Unternehmen in der Türkei, das Zahlungen sowohl perKreditkarte als auch per Direct-Carrier-Billing ermöglicht,erleichtert Wirecard Händlern das Kassieren und Verwalten vonZahlungen, während Endverbraucher sicher einkaufen und Abonnementsper Kreditkarte einrichten können. Im Rahmen dieses Geschäftsmodellsagiert Wirecard auch als Knotenpunkt, der allen Mitgliedsgeschäftenunter Startsub eine Zahlungsinfrastruktur zur Verfügung stellt.Startsub ist das erste Unternehmen in der Türkei, das Abo-basierteServices unter einem einzigen Dach vereint, so hat Startsub mit derAydananya.com-Plattform ein vielversprechendes Geschäftsmodell imBereich des Onlinehandels geschaffen. Aydanaya.com bietet zahlreicheProdukte und Kategorien auf einer Plattform. Das zeigt, dasAbo-basierte E-Commerce-Plattformen auch in der Türkei eine immerbedeutendere Rolle einnehmen."Wir freuen uns sehr, zusammen mit Startsub daran zu arbeiten, dieneue Aydanay.com E-Commerce-Plattform noch attraktiver für ihreNutzer zu machen", sagte Alper Akcan, Managing Director von WirecardTurkey. "Der B2C E-Commerce-Markt in der Türkei ist der zweitgrößtein Osteuropa und gehört zu den wachstumsstärksten. Rund 90 Prozentaller Online-Zahlungen werden hierzulande per Kreditkarte getätigt.Somit sind wir optimistisch, unsere Zusammenarbeit mit Startsub inZukunft weiter auszubauen."Deniz Kuran, Gründer von Startsub, fügt hinzu: "Für unsereE-Commerce-Plattformen ist es sehr wichtig, mit professionellenPayment Anbietern zusammenzuarbeiten, um eine reibungslose CustomerJourney zu gewährleisten. In Wirecard haben wir einen zuverlässigenPartner gefunden, mit dem wir unser Geschäftsmodell weiter ausbauenkönnen."Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über Startsub:Startsub ist eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, einePlattform zu bieten, auf der Privatpersonen und Organisationenschnell und mit minimaler Investition ein Geschäft starten können.Das Unternehmen bietet einsatzbereite Lösungen, die alle wichtigenMerkmale wie Webseite, Bezahlsystem und Dashboard umfassen. Startsubermöglicht nicht nur die schnelle und erschwingliche Inbetriebnahmevertriebsbereiter E-Commerce-Websites, sondern optimiert zudem auchInkassovorgänge durch eine rekurrente Bezahlplattform und fördertderen Verwaltung über das Dashboard.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell