Wirecard: Trotz Unruhe nur geringer Handel – kein Grund zur Panik?

Wirecard musste an den Märkten zwischenzeitlich etwa 8 % Verlust hinnehmen. Per Tagesabrechnung verlor die Aktie dabei nur knapp 3 %. Marktbeobachter führen die herben Verluste besonders auf einen Bericht des „Manager-Magazins“ zurück. Darin war zu lesen, dass das Unternehmen in der Bilanz „ominöse Forderungspositionen“ aufgenommen hätte. Das bedeutet faktisch, die Forderungen werden hinsichtlich ihrer Durchsetzbarkeit oder juristischen Haltbarkeit angezweifelt. Dies könnte die Prognosen zur Unternehmensentwicklung beeinträchtigen.

Unter dem Strich: harmlose Entwicklung

Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Börsen-Zwischenbilanz: Wirecard musste in den vergangenen zwei Wochen lediglich einen minimalen Verlust hinnehmen. Per Saldo liegt der Kurs seit Jahresanfang sogar um etwa 10 % vorne. So dramatisch sehen die Marktteilnehmer die Nachrichten also nicht.

Selbst die jüngsten Tops wie 46,77 als 12-Monats-Hoch vom 23.9.2016 sind nicht weit entfernt. Aus technischer Sicht bleibt selbst nach den jüngsten Ereignissen zudem festzustellen, dass der Aufwärtstrend noch intakt ist. Schließlich ist auch die Anzahl der gehandelten Aktien vergleichsweise gering, obwohl die Panik zunächst groß schien.

Insofern ist die Aktie von Wirecard nicht so dramatisch unter die Räder geraten wie befürchtet. Die technischen Aussichten sind nach Meinung von Analysten stabil.

