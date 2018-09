Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Starke Vorstellung der Wirecard-Aktie: Am Freitag ging sie mit einem Plus von 7,95 Euro bzw. 4,3% per Handelsende Xetra-Handel ins Wochenende. Der Freitags-Schlusskurs (Xetra-Handel) von 192,45 Euro ist damit durchaus wieder in Reichweite der Allzeit-Hochs im Bereich 199 Euro gerückt. Und das ist derzeit alles andere als „normal“ – man schaue sich nur die Charts diverser DAX-Aktien an. Wieso DAX-Aktien? Nun, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.