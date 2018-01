Wirecard: Starke Vorstellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

was für eine starke Vorstellung! Während viele Aktien eher verhalten ins neue Jahr gestartet sind, hat die Wirecard-Aktie gewissermaßen mit einem Paukenschlag gestartet. Nicht nur, dass der bestehende Aufwärtstrend fortgesetzt wurde – der Anstieg hat sich auch noch beschleunigt und die Aktie stieg auf ein frisches 12-Monats-Hoch. Und dreistellig wurde die Notierung auch noch, und die Marke von +130% auf 12-Monats-Sicht ist auch noch überschritten worden. Was will man da als Aktionär mehr? Charttechnisch ist zudem jetzt die Luft nach oben frei und die Frage ist da natürlich, wie weit der Kurs noch laufen wird.

Allerdings besteht nun natürlich die Gefahr, dass der Kurs kurzfristig heiß gelaufen ist und es zu einer schärferen Korrektur kommt. Denn gerade die Tatsache, dass die Aktie den bestehenden Aufwärtstrend auch noch nach oben verlassen hat, spricht für ein „Heißlaufen“. Da könnte es charttechnisch gesünder sein, wenn der Kursanstieg nicht ganz so schnell vonstatten geht und vielleicht nicht ganz so viele Momentum-Trader angezogen werden. Oder doch nicht? Dabei sein, so lange es läuft? Die kommenden Wochen werden diesbezüglich spannend!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.