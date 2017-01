Wirecard: Stagnierender Kurs? Alles halb so wild!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat am Montagmorgen vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Gemäß den Angaben auf der IR-Webseite des Unternehmens stieg der Umsatz um 33 % auf knapp 1,03 Mrd. Euro. Das EBITDA konnte gar um 35 % auf 307,4 Mio. Euro gesteigert werden. Im Quartalsvergleich hat sich der Umsatz zum Vorjahr um 34 % erhöht, das EBITDA um 35 %.

Aktie gibt zu Beginn der Woche trotzdem nach

Die Guidance für das bereits laufende Geschäftsjahr hat das Unternehmen ebenfalls bestätigt. Es soll ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen 382-400 Mio. Euro erzielt werden. Dennoch gab die Aktie zu Beginn der Woche nach, was jedoch weniger an den Zahlen, sondern am Gesamtmarkt liegen mag.

Deutsche Aktien verzeichnen zu Beginn der Woche starke Abverkäufe, womöglich verbunden mit den langsam unberechenbaren Verlautbarungen des neuen US-Präsidenten Trump. All dies ist jedoch aktuell noch halb so schlimm. Wir haben zuletzt darauf hingewiesen, dass der Kurs der Wirecard-Aktie aus der markttechnischen Perspektive endlich aus seinem kurzfristigen Konsolidierungstrend nach oben ausgebrochen ist. Sofern der Kurs über der Konsolidierungsrange bleibt, schadet ein Rücksetzer der aktuellen Aufwärtsbewegung noch nicht.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

