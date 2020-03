Wirecard: SocGen versetzt den Todesstoß!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wohl kaum eine Aktie hat die Anleger und Medien in den vergangenen Monaten so sehr bewegt wie Wirecard. Vermutlich ist Wirecard für die heutige Anleger-Generation das, was die Telekom für die letzte Generation war. Kein Wunder. Schließlich konnten Wirecard-Aktionäre in den vergangenen Jahren mit der Aktie ein Vermögen verdienen. Aber findet das Unternehmen jetzt in die Erfolgsspur zurück? Oder sollten sich Anleger von den Papieren trennen?

In dieser Woche gab die Société Générale bekannt, das komplette Wirecard-Aktienpaket und auch sämtliche Stimmrechte, die aus Derivate-Geschäften resultieren, verkauft zu haben! Warum? Darüber kann nur spekuliert werden. Ein gutes Zeichen dürfte es jedoch wohl kaum sein. Müssen sich Anleger auf weiter fallende Kurse einstellen?

Überhaupt. Wie sinnvoll ist es eigentlich in einer Aktie investiert zu bleiben, die einen unfassbaren Weg hinter sich hat. Immerhin verzeichnete Wirecard in den vergangenen 10 Jahren einen Gewinn von über 1000%. Und seit 2005 liegt das Plus sogar bei 8000%. Doch was ist die Hoffnung der Aktionäre? Dass sich die Aktie mit der gleichen Geschwindigkeit weiterentwickelt? Das ist wohl nahezu ausgeschlossen. Viel sinnvoller kann es sein, den nächsten Star am Himmel der Zahlungsdienstleister zu identifizieren. Das haben wir für Sie getan. Und die Aktie verfügt über ein ähnliches Potenzial wie Wirecard.

