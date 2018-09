Wirecard: So sieht ein Aufsteiger aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nun ist es also offiziell: Wirecard steigt in den wichtigsten deutschen Index, den DAX, auf! Die Deutsche Börse teilte dies mit und kündigte an, dass die Änderung im DAX zum 24. September wirksam werden soll. Aktien von Wirecard sollen dann die Aktien der Commerzbank (die in den MDAX wechselt) ersetzen. Ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass ein Zahlungsdienstleister wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.