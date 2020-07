Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hat der SPD eine "Verweigerungshaltung" bei der Aufklärung des Wirecard-Skandals vorgeworfen. "Diese Verweigerungshaltung unterstreicht die Unfähigkeit und den fehlenden Willen der SPD zur Aufklärung und die Notwendigkeit eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses", sagte Theurer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). Anlass für die erneute Kritik waren die Aussagen der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), die am Mittwoch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Schutz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in die Pflicht genommen hatte.

"Das ist eine Nebelkerze von Frau Rehlinger, um vom Verdacht der Vetternwirtschaft und einer unheiligen Allianz des Verschweigens und Vertuschens im engsten Umfeld des möglichen SPD-Kanzlerkandidaten Scholz abzulenken", sagte Theurer. Der FDP-Politiker forderte, dass insbesondere die Rolle von Scholz` Staatssekretär Jörg Kukies aufgeklärt werden müsse.

Foto: über dts Nachrichtenagentur