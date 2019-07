Wirecard, Sixt und Fielmann: 3 innovative, deutsche Aktien, die man im Auge behalten sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wenn man an innovative Aktien oder Unternehmen denkt, driften viele gedanklich in die USA. Viele der technologisch führenden Konzerne kommen schließlich aus dieser Region unserer Welt. Insbesondere das Silicon Valley hat einen Großteil der berühmt-berüchtigten Internet- und Techkonzerne hervorgebracht.

Nichtsdestoweniger existieren auch hierzulande einige spannende und dynamische, agile Aktien. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf Wirecard (WKN: 747206), Sixt (WKN: 723132) und Fielmann (WKN: 577220), die zu diesem Kreis prinzipiell hinzugezählt werden können.

Wirecard als innovativer Zahlungsdienstleister

Eine erste aufregende Aktie in diesem Sinne ist die von Wirecard. Der innovative Zahlungsdienstleister hat letztlich nicht weniger vor, als digitale Bezahlprozesse zu optimieren. Immer wieder liest man hierbei von neuen spannenden und vor allem internationalen Partnerschaften. Zudem glänzt Wirecard regelmäßig mit interessanten Themen, wie jüngst beispielsweise mit biometrischen Verifizierungsverfahren.

Wirecard ist zudem noch ein junger Akteur, der gegenwärtig recht dynamisch wächst. Allein im vergangenen Geschäftsjahr 2018 stiegen die Umsätze um 35,4 % auf inzwischen 2,02 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg hingegen um 36,6 % auf knapp über 560 Mio. Euro. Ein starkes Zahlenwerk, das bloß ein kleiner Vorgeschmack sein dürfte.

Auch mit neuen Partnerschaften sowie strategischen Imperativen wie die Biometrie möchte Wirecard bis zum Geschäftsjahr 2025 nämlich bereits auf Umsätze in einer Größenordnung von 10 Mrd. Euro kommen und ein Ergebnis in Höhe von 3,3 Mrd. Euro erzielen. Vielleicht ist der aktuelle Erfolg daher lediglich ein kleiner Vorgeschmack dessen, was noch kommt. Was das dann womöglich für die Aktie bedeutet, könnte man sich durchaus einmal überlegen.

Sixt krempelt Mobilität um

Eine zweite Aktie, die eine wegweisende Veränderung einführen möchte, ist die von Sixt. Der eigentliche Autovermieter ist gegenwärtig dabei, sich gewaltig umzustrukturieren. Mithilfe der Ausdehnung seines Verleihgeschäftes auf Mobility-as-a-Service-Dienstleistungen möchte Sixt nichts weniger als die gesamte Mobilität umkrempeln. Ein durchaus gewaltiges Marktpotenzial, dass es hier künftig zu erschließen gilt.

Insbesondere für Firmen, aber auch für Privatpersonen könnte Mobilität künftig nämlich nicht mehr mit teurem Besitz definiert werden, sondern eher als eine Dienstleistung betrachtet werden. So wie Streaming auch, oder Bücher, die immer digitaler werden, oder, oder, oder. Eine Tendenz hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft ist bereits seit einiger Zeit zu erkennen.

Sixt kann hierbei ebenfalls auf ein rasantes Wachstum blicken. Allein 2018 stiegen die Umsätze um 12,6 % auf inzwischen 2,93 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) nahm sogar um 14,8 % auf 373 Mio. Euro zu. Sofern hier der Megatrend des Mobility-as-a-Service weiter anhält und Sixt führend vorangeht, könnte dieses Wachstum ebenfalls noch einige Zeit anhalten.

Fielmann mit neuen, digitalen Vertriebswegen

Zu guter Letzt könnte auch Fielmann, für einige vielleicht überraschend, eine spannende und insbesondere innovative Aktie sein. Auch wenn man das möglicherweise nicht auf den ersten Blick von einer Optikerkette erwarten würde.

Jedoch sind es insbesondere die neuen Wege, die hier künftig für weitere Innovationskraft sorgen könnten. Fielmann plant derzeit nämlich, mithilfe von neuen und digitalen Vertriebswegen zurück in höhere Wachstumsgefilde zu kommen. Speziell soll es künftig möglich sein, über Onlinelösungen Brillen anzuprobieren und entsprechend zu bestellen, ohne quasi die Katze im Sack zu kaufen.

Ein Aspekt, der die bisherige Wachstumsgeschichte von Fielmann wieder ankurbeln könnte. Nach einer Gewinnwarnung im vergangenen Jahr konnte die Optikerkette 2018 die Umsätze lediglich leicht um 2,8 % auf 1,6 Mrd. Euro steigern. Die Ergebniszahlen nahmen lediglich leicht im niedrigen einstelligen Prozentbereich zu. Sofern Fielmann jedoch mit neuen, innovativen Vertriebswegen glänzen kann, könnte sich das Wachstum hier durchaus wieder beschleunigen.

Agile Aktien auch in heimischen Gefilden

Wer daher auf der Suche nach jungen und dynamischen Aktien ist, muss nicht zwingend immer den Blick über den großen Teich riskieren. Auch hierzulande gibt es spannende Unternehmen, die mit digitalen und innovativen Themenfeldern glänzen, was durchaus interessant sein könnte.

Wer weiß, vielleicht hast du ja heute eine spannende neue Aktie entdeckt, die du dir etwas näher ansehen möchtest. Ein wenig Auswahl konnte ich dir hoffentlich bieten.

