Wirecard: Sind das Verkaufskurse?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie entwickelte sich in den letzten Tagen aus Sicht der immer noch investierten Anleger positiv, denn es konnten stärkere Kursgewinne erzielt werden. Der anhaltende Abwärtstrend der zweiten Februarhälfte wurde in den ersten Märztagen zunächst noch fortgesetzt, doch am 10. März gelang es den Bullen, bei 0,328 Euro ein Tief auszubilden.

Es leitete anschließend einen neuen Anstieg ein. Dieser überwand ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung