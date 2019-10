Wirecard: Sie sind optimistisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Bei Wirecard ist in der zurückliegenden Woche etwas Ungewohntes passiert – es ist nichts passiert. Das betrifft nicht nur die Nachrichtenlage, sondern auch den Aktienverlauf: Bei 116,30 Euro bildete die Aktie des Zahlungsdienstleisters am vergangenen Montag das Tagesteif aus, bei 116,15 Euro markierte Wirecard an diesem Montag des Tageshöchstkurs. Die optimistischen Anleger und die kritischen Aktionäre halten sich derzeit offenbar die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung