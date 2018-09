Wirecard: Mit Sicherheit geht´s weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Obwohl nun endgültig feststeht, dass Wirecard in den Dax aufgenommen wird, erlebte die Aktie eine eher durchwachsene Woche. Am Dienstag ging es im frühen Handel allerdings wieder deutlich nach oben, 3,20 Euro betrug der Aufschlag zuweilen, die Marke von 190 Euro wieder in Reichweite. Möglicherweise hat die positive Entwicklung auch mit der nächsten Kooperation zu tun, die sich im Bereich Sicherheit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.