Wirecard: Seit Wochen nichts Neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Sicherlich, Wirecard-Chef Markus Braun hat am Freitag auf die erneuten Angriffe durch die Financial Times mit einem Statement per Twitter reagiert und schnelle Aufklärung der Vorwürfe versprochen. Dem Kurs der Aktie freilich nutzte es nichts, dieser stürzte erstmals wieder kurzzeitig unter 100 Euro. Es gab allerdings eine Zeit, in der der Bezahldienstleister Wirecard auch mindestens wöchentlich neue Kooperationen bekanntgab. Durchaus auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.