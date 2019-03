Wirecard: Schwere Geschütze!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Nachricht der Woche bezüglich Wirecard war zweifellos die weitgehende Entlastung des Unternehmens durch die Kanzlei Rajah & Tann. Nach der Untersuchung der angeblichen Bilanztricksereien in Singapur, die Wirecard in einer Artikelreihe der Financial Times vorgeworfen wurden, ergaben sich laut Mitteilung „keine Erkenntnisse über eine strafrechtliche Verantwortung in Bezug auf die Konzernzentrale von Wirecard in München/Aschheim nach dem Recht von Singapur“. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.