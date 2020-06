Wirecard: Rückschlag für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie fiel bis Mitte Mai auf ein Tief bei 72,00 Euro zurück. Anschließend startete eine Erholung. Sie hielt bis zum Ende des Monats an und es gelang den Bullen, die 50-Tagelinie zu erreichen. An ihr prallte der Kurs jedoch am Dienstag ab und fiel anschließend bis auf 90,72 Euro zurück.

Die heutige Eröffnung erfolgte mit 91,11 Euro nur unwesentlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung