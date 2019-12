Wirecard: Rückkehr zu den Jahrestiefs?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wochenlang schleppte sich die Wirecard-Aktie im späten Oktober und im November innerhalb einer Range zwischen 110,00 und 123,40 Euro unentschlossen seitwärts. In der Zwischenzeit deutet sich ein Ausbruch an und der dürfte sich zur Unterseite hin entwickeln, denn nachdem die Aktie am 2. Dezember bei 121,55 Euro noch einmal ein Hoch ausgebildet hatte, ging der Wert in eine Abwärtsbewegung über.

