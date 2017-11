Wirecard Romania arbeitet mit Spire Payments und ServuS Romania zusammen, um Tausende von NFC-Terminals in ganz Rumänien zu installieren

Weitere Suchergebnisse zu "Spire":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard Romania (ehemals Provus Group)arbeitet mit Spire Payments und ServuS Romania zusammen, um denumfassenden Austausch von POS-Terminals in ganz Rumänienabzuschließen und Bezahlprozesse landesweit zu digitalisieren.Folglich können jetzt rund 6.000 Händler Karten- und NFC-Zahlungensicher entgegennehmen.Mit einer starken und kontinuierlichen Entwicklung von digitalenTransaktionen im Jahr 2017 verzeichnet Rumänien die am schnellstenwachsende Kartenzahlungsquote in Europa. Selbst kleine Städte undländliche Gebiete stellen einen Zielmarkt für die Entwicklung derKartennutzung dar, da sie traditionell von Banken eher unterversorgtwerden. Gleichzeitig hat auch die kontaktlose Kartentechnologie dasWachstum unterstützt. Laut Mastercard und Visa erreichte die Anzahlder kontaktlosen Karten in Rumänien dieses Jahr rund acht Millionen,bereits 70 Prozent der Verkaufsstellen akzeptieren kontaktloseZahlungen.Raluca Aelenei, General Manager bei ServuS Romania, sagt: "Diesemassive Bereitstellung von Terminals ist ein bedeutender Meilensteinin der Entwicklung von Rumäniens POS-Infrastruktur. Die lokalen undregionalen Acquirer haben die Vision, ihre POS-Netzwerke zukonsolidieren und letztlich auf ein echte digitaleOmnichannel-Zahlungsstrategie umzusteigen."Tai-Kei Cheung, CEO von Spire Payments, fügt hinzu: "Wir freuenuns sehr, an diesem entscheidenden Projekt mitzuwirken, das zu einerder bestentwickelten Zahlungsinfrastrukturen in der Region geführthat. Diese bedeutende technologische Investition aller Beteiligtenhat den Weg für die nahtlose Einführung zusätzlicherZahlungslösungen, einschließlich tragbarer und mehrspurigermPOS-Terminals, geebnet."Utku Ogrendil, Managing Director von Wirecard Romania, betont:"Wir sind stolz darauf, dass Wirecard erneut die Zukunft desdigitalen Bezahlens mitgestaltet. Dieses Projekt ist ein perfektesBeispiel dafür, wie wir Tausenden von Einzelhändlernfortschrittlichste Bezahllösungen bieten. Es verdeutlicht, was unsereLösungen Dienstleistern, Händlern und Endverbrauchern zu bietenhaben. Wir freuen uns darauf, mitzuerleben, wie Rumänien in nochhöherem Maße zu einer bargeldlosen Gesellschaft wird."