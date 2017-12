Wirecard: Die Rekordfahrt geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

Wirecard kann in der letzten Woche des Jahres erneut für positive Überraschungen sorgen. Die Aktie ist von einem Rekordhoch zum Nächsten gestiegen und befindet sich jetzt auf dem Weg zu 100 Euro. Darüber wäre der Wert in der Lage, schnell weitere Gewinne zu verbuchen, die sich auf etwa 10 % pro Monat belaufen. Die aktuelle Dynamik beeindruckt Experten der Chartanalyse. Konkret: Die Aktie hat das Niveau von annähernd 94 Euro erreicht. Dabei ist der Aufwärtstrend aus charttechnischer Sicht sehr stabil, langfristig und nachhaltig. Die Notierungen bilden seit Juli eine starke Aufwärtstrendgerade, die nun auch eine Unterstützung darstellt. Die nächste Unterstützung wäre in Höhe von 80 Euro greifbar. Insofern hat der Wert nun alle Chancen, stark unterstützt auch die magischen 100 Euro anzuvisieren. Darüber wäre der Weg frei, da keine charttechnischen Widerstände mehr sichtbar sind.

Zudem verabschiedete sich die Aktie mit einem neuen Allzeithoch bei 94,11 Euro in die Weihnachtspause. An den wirtschaftlichen Aussichten hat sich zuletzt nichts mehr geändert. Insofern bleibt auch die Einschätzung der Bankanalysten unverändert. Noch immer sind 65 % der Experten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % halten, niemand verkauft den Titel.

Technische Analysten: Klarer Trend

Technische Analysten wiederum sind der Meinung, die Aktie sei im Hausse-Modus. Denn der Wert ist in allen zeitlichen Dimensionen oberhalb des jeweiligen gleitenden Durchschnittskurses angesiedelt. Der Vorsprung auf den GD200 beträgt satte 27 %. Insofern liegt ein Kaufsignal vor! Erst bei Kursen von 68,11 Euro wäre damit zu rechnen, dass dieser Trend auf den Prüfstand käme. Insofern ist der Optimismus der technischen Analysten derzeit vollkommen nachzuvollziehen, der zumindest bis zu 79 Euro auch in der mittelfristigen Perspektive angebracht ist.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.