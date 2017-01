Wirecard: Rakuten ist ZUFRIEDEN!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

die E-Commerce-Plattform Rakuten setzt in Deutschland schon seit Längerem auf Wirecard als Zahlungsdienstleister und scheint mit den Diensten sehr zufrieden zu sein. Sonst hätten die beiden Unternehmen wohl kaum eine Erweiterung der bestehenden Partnerschaft angekündigt. Rakuten will damit ab sofort mehr Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen und gleichzeitig die Sicherheitsfeatures verbessern. Das soll dazu führen, dass Händler auf der Plattform ihre Kunden noch stärker an sich binden können. Bei Rakuten sind derzeit schon über 7.000 Händler aktiv, die mehr als 22 Millionen Artikel anbieten.

Wirecard kann auftrumpfen!

Die schon seit 10 Jahren andauernde Kooperation von Wirecard und Rakuten ist für Händler und Kunden gleichermaßen eine angenehme Lösung. Wirecard kann als internationaler Zahlungsanbieter zwischen allen wichtigen Kreditkartenorganisationen vermitteln und gestaltet dies über eine standardisierte Schnittstelle einfach und bequem. Rakuten selbst weiß darüber hinaus nach eigenen Aussagen auch den umfassenden Schutz vor Betrug zu schätzen. Wirecard profitiert dabei von jeder getätigten Zahlung und erhält einen bestimmten Prozentsatz der Umsätze. Wie hoch diese Beteiligung genau ausfällt, teilten die Unternehmen jedoch nicht mit. Die Aktie von Wirecard reagiert am Montag dennoch sehr positiv auf die Nachricht, die Anleger zeigen sich sichtlich erfreut.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

