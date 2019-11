Wirecard mit Prognose-Schlager: Bombastische Schätzungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Per Ad-hoc-Mitteilung informiert die Wirecard AG (WKN: 747206) heute über ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2020, in dem ein operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 1 und 1,12 Milliarden Euro eingefahren werden soll. Das würde einen Anstieg von mehr als 45% gegenüber 2019 bedeuten. Denn in diesem Jahr plant der Online-Transaktionsdienstleister – wie heute bestätigt – mit einem EBITDA von 765 bis 815 Millionen Euro. Diese Schätzung wurde im Jahresverlauf bereits angehoben.

Daneben interessieren Anleger die heute verkündeten Q3-Zahlen. Demnach wuchs Wirecard von Januar bis Ende September umsatzseitig um 37% auf 1,94 Milliarden Euro, das Transaktionsvolumen erhöhte sich in ähnlicher Größenordnung. Das EBITDA legte um über 38% zu und das Nachsteuergebnis explodierte gar um 53% auf auf 387 Millionen Euro. Wirecard CEO Dr. Markus Braun freute sich, seinen Investoren „ein starkes Wachstum für das vierte Quartal und das kommende Geschäftsjahr in Aussicht zu stellen.“

Nachdem Wirecard am Montag Details zum Start ihres Aktienrückkaufprogramms mitteilte (wir berichteten), gab der DAX-Bezahldienstleister gestern den Markteintritt in China mit Übernahme eines lokalen Fintech-Unternehmens bekannt (wir berichteten). Heute folgt News Nummer drei in der laufenden Woche. Ob die Wirecard-Aktie sich nach oben verbessern kann – zur Stunde notiert sie bei 121,34 Euro – bleibt wohl abhängig von der Wachstumsdynamik des eCommerce-Profiteurs und der Entwicklung rund um den neuen FT-Skandal.