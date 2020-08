Das Wirecard-Prinzip: Die Höhle der Kröten

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Umsätze erfinden, mit gefälschten Bilanzen Kredite bei

verschiedenen Banken aufnehmen,

Anleihen

an gutgläubige Anleger ausgegeben, das so eingesammelte Geld

gut verstecken. Mit so einem Konzept überzeugt man sicher

Investoren.

Den kompletten Artikel finden Sie hier…