Wirecard: Positiver Nachrichten-Fluss!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Kaum korrigiert die Wirecard-Aktie einmal – Gewinnmitnahmen sind nach dem gewaltigen Kursanstieg ja keineswegs unverständlich -, da greifen offensichtlich einige wieder zu. So konnte die Wirecard-Aktie am Freitag im Xetra-Handel kräftig zulegen. Und wer weiß, vielleicht wird dann in der kommenden Handelswoche auch das 12-Monats-Hoch wieder in Angriff genommen. Der Nachrichten-Fluss jedenfalls ist zuletzt klar positiv geblieben. Die Meldung, dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.