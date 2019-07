Wirecard: Positive Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aktuell läuft es bei Wirecard an der Börse durchaus ordentlich. Seit dem Rücksetzer auf 135,70 Euro vor genau einer Woche haben die Papiere des Zahlungsdienstleisters bis Donnerstagvormittag auf mehr als 153 Euro zugelegt, ein Plus von gut zwölf Prozent. An der Zuversicht wirkt die Meldung vom vergangenen Freitag über eine bevorstehende Kooperation von Wirecard mit Discounter-Gigant Aldi zweifellos ebenso mit wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



