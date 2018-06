Wirecard: Die Party ist noch lange nicht zu Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Für den Zahlungsabwickler Wirecard geht es seit Anfang April in einem geradezu atemberaubenden Tempo nach oben. Die Aktie konnte bis zum heutigen Tag, also in gerade einmal zwei Monaten, rund 50 Prozent an Wert hinzugewinnen. Zuvor bewegte sich das Papier über mehrere Wochen in einer Zick-Zack-Bewegung seitwärts, sodass das Allzeithoch bei 110 Euro lange Zeit Bestand hatte. Doch nach dem Ausbruch ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.