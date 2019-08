Wirecard: Ohne jede Wirkung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Baader Bank hatte bereits am Freitag die Aktie von Wirecard zum Kauf empfohlen. Das organische Wachstum verlaufe schwunghaft, schrieb Analyst Knut Wolle nach den am Mittwoch vorgelegten Halbjahreszahlen des Bezahldienstleisters. Am Montag legte der Analyst noch einmal nach: Die zugrundeliegende Entwicklung der Marge sei angesichts einmaliger Sondereffekte „noch besser als es die vorgelegten Zahlen vermuten lassen", ließ er wissen, das



