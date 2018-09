Wirecard: Nutzen die Bullen ihre Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nachdem die Wirecard-Aktie inzwischen in den DAX aufgenommen wurde und damit in Zukunft eine deutlich höhere Aufmerksamkeit genießt als in der Vergangenheit, sind die Augen der Anleger naturgemäß nun darauf gerichtet, ob der Überflieger des laufenden Jahres seine beeindruckende Rallye fortsetzen wird.

Die von den Analysten ausgegebenen Kursziele lassen einen weiteren Anstieg durchaus erwarten. Um diesen zu realisieren, muss aber zunächst die Marke von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.