Wirecard: Nur ein kleiner Rücksetzer oder steckt doch mehr dahinter?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

Wirecard musste kürzlich einen kleineren Rücksetzer hinnehmen. Die Aktie hatte nach einer Serie von Allzeithochs das letzte Rekordhoch bei 86,19 Euro, das am 1. November erreicht wurde, nicht mehr nach oben schieben können. Vielmehr ging es zum dritten Mal hintereinander zurück – und das um insgesamt annähernd 5 %! Ungewohnt. Schon fangen die ersten Analysten an zu überlegen, ob Wirecard in einer Krise stecken könnte. Charttechnisch spricht allerdings nichts dafür. Die Aktie ist auf dem Weg zu neuen und starken Tops.

Wirecard hat innerhalb von zwei Wochen immerhin etwa 2 % verloren. Binnen sechs Monaten war es indes um mehr als 47 % nach oben gegangen. Und das Ergebnis seit Jahresanfang lautet +99 %. Insofern ist der übergeordnete Trend klar aufwärts und in Richtung 100 Euro gerichtet. Was ist passiert?

Aus wirtschaftlicher Sicht recht wenig, bis auf neue Geschäftsbeziehungen mit Aldi und Lidl. Das kann nicht schlecht sein. So sind auch 75 % der Analysten aus Bankhäusern der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 25 % „halten“, aber niemand verkauft.

Technische Analysten: Kursziel 100 Euro

Technische Analysten sind vergleichsweise optimistisch. Hier zählen keine kleineren Rücksetzer, sondern die Distanzen zu gleitenden Durchschnittskursen. Der GD200 ist gut 25 % entfernt – ein klares positives Ausrufezeichen!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.