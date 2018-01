Wirecard, Nordex und Drillisch: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der TecDAX notiert aktuell (Stand 08:02 Uhr) mit 2618.03 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im TecDAX liegt derzeit bei 134 Prozent (leicht erhöht), die Stimmung ist leicht positiv. Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Ganz klar im Fokus der Anleger stehen heute Wirecard, Nordex und Drillisch. Das hat eine Echtzeit-Stimmungsanalyse der wichtigsten deutschen Online-Foren ergeben.

Den Auftakt macht heute Wirecard: Die Echtzeit Trendsignal-KI hat erkannt, dass am vergangenen Handelstag in Online Communities mehrfach sehr positiv über Wirecard gesprochen wurde. Beim Abgleich mit historischen Signalmustern wurde eine starke Ähnlichkeit festgestellt, somit liegt hier ein klares 'Bullish'-Signal vor (Intraday-Prognose: +0.9 Prozent, Trefferquote in der Vergangenheit: 55.9 Prozent). Für Wirecard liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 239 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 96.94 EUR nahezu unverändert (-0.21%).

Nun zu Nordex. Für Nordex liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 194 Prozent. Die Stimmungsanalyse hat erkannt, dass am vergangenen Handelstag in Online Communities mehrfach sehr positiv über Nordex gesprochen wurde. Beim Abgleich mit historischen Signalmustern wurde eine starke Ähnlichkeit festgestellt, somit liegt hier ein klares 'Bullish'-Signal vor (Intraday-Prognose: +1.1 Prozent, Trefferquote in der Vergangenheit: 54.9 Prozent). Die Aktie notiert vorbörslich mit 9.24 EUR nahezu unverändert (+0.22%).

Und schließlich Drillisch: Am vergangenen Handelstag wurde im Internet in düsterer Stimmung über Drillisch diskutiert, was die Stimmungsanalyse dazu veranlasste, der Aktie ein 'Bearish'-Signal zuzuordnen (erwartete Intraday-Veränderung: -1 Prozent, Trefferquote ähnlicher Signale in der Vergangenheit: 67.3 Prozent). Für Drillisch liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 26 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 69.9 EUR nahezu unverändert (-0.21%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.