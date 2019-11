Wirecard: Noch nicht aus dem Schneider!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie ist nach dem rasanten Kursverfall vom 15. Oktober in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Sie hat sich auch in den vergangenen Tagen weiter fortgesetzt. Zwar gelang es den Käufern, einen leichten Anstieg bis an die Marke von 120,00 Euro zu vollziehen, doch da sich diese Aufwärtsbewegung innerhalb der Range vollzieht, ist der Anstieg für das übergeordnete Geschehen noch nicht von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung