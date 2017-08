Wirecard: Noch lange kein Ende in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

in einem freundlichen Marktumfeld geht es auch für die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard weiter nach oben. Die Aktie kann im Tagesverlauf auf ein neues Allzeithoch klettern. Auch in den vergangenen Wochen und Monaten, in denen der Markt in Form des TecDAX Schwäche gezeigt hatte, bewies das Papier seine relative Stärke und konnte weiter zulegen. Auf 3-Monats-Sicht belaufen sich die Kursgewinne auf gut 20 Prozent, während der TecDAX mit einem Plus von lediglich 1,2 Prozent auf der Stelle trat.

Überzeugende Eckdaten

Durch die Fusionswelle innerhalb der Branche ist auch das Unternehmen aus Aschheim bei München Gegenstand von Übernahmespekulationen geworden. Daneben erweist sich aber auch das weiterhin rasante operative Wachstum als Kurstreiber. Vorläufigen Zahlen zufolge erhöhte sich der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 36 Prozent auf 614,7 Mio. Euro. Im zweiten Quartal konnte das Wachstum noch einmal anziehen, sodass die Einnahmen vorbehaltlich um 41 Prozent auf 339,8 Mio. Euro kletterten. Als operativer Gewinn (EBITDA) konnten per Ende Juni 176,4 Mio. Euro verbucht werden, ein Plus von 33 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal erhöhte sich das EBITDA sogar um 35 Prozent auf 95,1 Mio. Euro. Die endgültigen Zahlen will Wirecard in dieser Woche am 17. August vorlegen. Nach der Anfang Juli erhöhten Ergebnisprognose soll im Gesamtjahr ein EBITDA zwischen 392 bis 406 Mio. Euro erzielt werden.

Angriff auf 70 Euro?

Aktuell scheint also vieles für eine Fortsetzung der erfolgreichen Kursstory zu sprechen. Daher würde es nicht verwundern, wenn schon bald ein Angriff auf die 70-Euro-Marke gestartet wird. Analysten der Baader Bank, Barclays und Goldman Sachs trauen Wirecard ebenfalls noch viel zu und haben jüngst ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen nach oben angepasst. Ihre Kursziele reichen nun von 80 bis 84 Euro.

Ein Beitrag von Alex Hirschler.