Wirecard: Nichts hält diese Aktie auf!

Liebe Leser,

Wirecard ist weiterhin im Höhenflug. Die Aktie stürmt unverändert nach oben. Chartanalysten sehen schon seit längerer Zeit voraus, dass nun eine bedeutende magische Hürde auf die Aktie zukommt, die es zu überwinden gilt. Darüber habe die Aktie noch Chancen auf Kursgewinne von über 20 %, meinen Chartanalysten. Im Einzelnen: Auch am Freitag ging es minimal aufwärts für die Aktie des kleinen Börsenstars. Der Wert befindet sich in einem unerschütterlichen langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend. Die Aktie schiebt sich dabei entlang einer Aufwärtstrendgeraden sukzessive an die runden 100 Euro heran. Dabei werden zudem stets neue Allzeithochs erzeugt, die einen weiteren Impuls geben können. Zum Ende der letzten Woche konnte das erst am 19. Dezember bei 93,65 Euro markierte Rekordhoch weiter hinaufgeschoben werden. Die neue Bestmarke liegt nun bei 94,11 Euro. Der Abstand zu den magischen 100 Euro verringert sich damit auf nur noch gut 6 %. Dies sollte bei der aktuellen Dynamik schnell aufgeholt sein. Die Aktie gewann binnen Wochenfrist 2 % hinzu, in zwei Wochen ging es fast 4 % hinauf und in einem Monat immerhin 6 %. Über der Marke von 100 Euro sind keine Widerstände mehr in Sicht, sodass es Chancen für anhaltend hohe Kursgewinne gäbe.

Die Aktie ist zudem aus wirtschaftlicher Sicht bestens aufgestellt. Neue Nachrichten gab es zwar nicht. Bankanalysten sind jedoch zu 65 % der Auffassung, der Wert sei ein Kauf. 35 % wollen derzeit noch halten. Niemand verkauft die Aktie. Die Stimmung ist hier also offenbar sehr gut.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend!

Technische Analysten bescheinigen dem Wert zudem einen deutlichen Aufwärtstrend. Die Aktie ist in allen zeitlichen Perspektiven über ihrem jeweiligen gleitenden Durchschnittskurs angesiedelt. Dies spricht für eine breite Aufwärtstrendbewegung. Zudem beträgt der Abstand auf den maßgeblichen GD200 mittlerweile satte 28 %. Ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.