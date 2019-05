Wirecard: Nicht irgendwer!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es war ein Absturz, der an Wochen zurückliegende Zeiten erinnerte: Die Aktie von Wirecard hat am Mittwoch fast neun Prozent an Wert verloren, von 161,20 Euro noch am Dienstag rauschten die Papiere abwärts auf 148,10 Euro zum Börsenschluss. Doch es war kein Artikel der Financial Times, der die Anleger dieses Mal verunsicherte, es war ein Blogartikel auf finanz-szene.de, der das Fintech-Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung