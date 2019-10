Wirecard: New York is calling!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Big Apple ruft: Wenn die Wirecard AG (WKN: 747206) am morgigen Dienstag, dem 8. Oktober, in New York auftritt, sind alle Augen auf die Innovationen des deutschen DAX-Konzerns gerichtet. Denn Wirecard hält in der US-Metropole offiziell einen „Innovations- und Kapitalmarkttag“ ab – und Innovationen zählen an der Börse, an der bekanntlich die Zukunft gehandelt wird, besonders viel!

Dem Event in Tribeca, New York City, werden wohl zahlreiche namhafte Investoren der New Yorker Investmentwelt beiwohnen. Die global aktive Wirecard AG bezeichnet sich selbst gerne immer wieder als „Innovationsführer für digitale Finanztechnologie“. Vereinzelte Analysten wie UBS-Anlageexperte Hannes Leitner, rechnen auf der Veranstaltung mit der Vorlage der 2020er-Ziele und einer Aktualisierung der Konzernvision 2025. Interessierte können per Online-Stream das Event live verfolgen.

Heute präsentiert sich die Wirecard-Aktie zu Handelsbeginn stark (+2,03%). Einen umfassenden Eindruck über Wirecards neueste App-Partnerschaft erhalten Sie in unserem aktuellen Startseiten-Update.