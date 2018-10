Wirecard: Neuigkeit auf Neuigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Bei Wirecard gibt es weiterhin keinen Mangel an Neuigkeiten – und zwar an guten Neuigkeiten. So hatte das Unternehmen erst am 2. Oktober mitgeteilt, eine neue, „flexible Rechnungszahlungsoption“ (namens „Try Before You Buy“) auf den Markt zu bringen. Da können Käufer(innen) erst die Waren 30 Tage zu Hause probieren, bevor dann gezahlt wird. Diese Lösung soll in Zusammenarbeit mit der PVH ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.