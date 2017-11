Wirecard: Neues Allzeithoch – geht es jetzt noch weiter nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte zum Ende dieser Woche am Freitag einen neuen Allzeitrekord beim Stand von 87,80 Euro aufstellen. Die Aktie befindet sich damit auf dem mittelfristigen Weg zu 100 Euro, meinen charttechnisch orientierte Analysten. Das Potenzial beläuft sich auf 15 % und mehr. Konkret: Die Kurse sind am Freitag um satte 3 % geklettert, ohne dass es neue bedeutende Nachrichten gegeben hätte. Doch die positive Stimmung dürfte auch damit zusammenhängen, dass Wirecard zuletzt mitteilte, die Gewinne würden „sprudeln“. Die jüngste Kursbewegung kennt nur eine Richtung: die nach oben. Das vorherige Allzeithoch lag bei 86,19 Euro und wurde am 1. November 2017 erreicht. Jetzt wurde es weiter nach oben geschoben.

Die Kurse sind innerhalb von einer Woche um gut 9 % nach oben geklettert und setzen diesen Marsch nun deutlich fort. Die Aktie hat damit auch das 2-Wochen-Minus nun wieder ins Positive gedreht, die Bilanz lautet hier nunmehr +3 %. Damit ist der Weg geebnet, entlang der wieder zurückeroberten Aufwärtstrendgeraden in Richtung 100 Euro zu klettern.

Technische Analysten: Bestätigung!

Auch technische Analysten sehen dies ganz ähnlich. Die Aktie konnte immerhin in allen zeitlichen Dimensionen die Trendpfeile nach oben drehen. Die Gefahr eines Abwärtstrends ist gering. Erst bei 62,29 Euro würde ein formaler Baisse-Modus erreicht sein! Also kann von einem klaren Kaufsignal gesprochen werden!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.