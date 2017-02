Wirecard: Neuer Kurstreiber in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

wir hatten bereits an anderer Stelle über den Kooperationseifer berichtet, den der Online-Bezahldienstleister Wirecard schon seit geraumer Zeit an den Tag legt. Wirft man einen Blick auf die aktuellen Analysen, so stellt man fest, dass die Experten beim Kursverlauf durchaus nach Luft nach oben sehen.

Die US-amerikanische Bank Goldman Sachs hat kürzlich eine Technologie- und Internetkonferenz veranstaltet. Diese wurde von Analyst Mohammed Moawalla zum Anlass genommen, die Kaufempfehlung für den Wirecard-Titel zu bestätigen. Es ließe sich nicht von der Hand weisen, dass es sich beim E-Commerce um ein zukunftsträchtiges Geschäft handelt. Wirecard sei für die speziellen Herausforderungen dieser Branche bestens aufgestellt.

Analyst Lars Dannenberg (Privatbank Hauck & Aufhäuser) richtet den Fokus auf die Übernahme von CPS. Laut Angaben von Wirecard werde die Citi Prepaid Card Services (CPS) im laufenden Jahr etwa 20 Millionen Dollar zum operativen Gewinn beitragen. Ist der Deal endgültig abgeschlossen, wird mit weiteren Kursgewinnen zu rechnen sein, so Dannenberg. Experten hatten bereits im vergangenen Sommer prognostiziert, dass Wirecard mit dieser Übernahme zum wahren Global Player aufsteigen könnte. Das vollzogene Geschäft könnte dem Kurs nun weiteren Auftrieb verleihen.



Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Goldman Sachs: „Conviction Buy List“ – 64,00 Euro (+39 %)

Hauck & Aufhäuser: „Buy“ – 64,00 Euro (+39 %)

Berenberg Bank: „Buy“ – 58,00 Euro (+26 %)

