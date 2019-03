Wirecard: Neuer Eklat

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) gibt heute auf Xetra um -3,03% auf 115,10 Euro nach. Außerbörslich fällt die Aktie auf dem Handelsplatz Tradegate noch weiter auf bis zu 109,60 Euro. Jetzt droht neuer Ärger für das Indien-Geschäft von Wirecard – das berichtet das Handelsblatt.

Demnach sei die Indien-Sparte nun Gegenstand intensivierter Ermittlungen der Behörden aus Singapur. So hätten die Behörden Untersuchungen zum Indien-Geschäft von Wirecard in die Wege geleitet. Nach Angaben in den veröffentlichten Gerichtsdokumenten seien gleich mehrere Tochtergesellschaften des Konzerns ins Visier geraten.

Bei Wirecard scheinen die Käufer auszubleiben – aus gut nachvollziehbaren Gründen. Trotz nach wie vor geltendem Short-Verbot seitens der BaFin fällt die Aktie nun auf den tiefsten Stand seit Wochen.

