Wirecard: Neue wichtige Infos!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard AG (WKN: 747206) will eigene Aktien im Wert von 200 Millionen Euro kaufen und teilt dazu heute nähere Informationen mit. Das am 18. Oktober initiierte Aktienrückkaufprogramm des Online-Bezahldienstleisters (wir berichteten) startet nun etwas später, als viele Investoren gedacht hatten. Wirecard-Aktien stabilisieren sich im frühen Montagshandel im Bereich oberhalb von 117 Euro bei etwa 2,5% im Plus.

Ab morgen, 5. November, können ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung