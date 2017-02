Wirecard: Neue Kooperationsfelder werden erschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lieber Leser,

der Online-Bezahldienstleister Wirecard wird nicht müde, neue Kooperationen einzugehen und damit seine Marktposition stetig zu stärken. Alleine in den letzten sieben Tagen konnten gleich zwei derartige Partnerschaften gemeldet werden.

Die erste betrifft das Open-Source-Projekt PrestaShop, das weltweit in mehr als einer Viertelmillion Online-Shops Verwendung findet. Der Vorteil für die Kunden dieser Plattformen besteht nun darin, dass sie über die renommierten Zahlungsmethoden wie SOFORT-Überweisung oder PayPal zahlen können. „Wir freuen uns sehr, durch die neue Partnerschaft mit PrestaShop Zugang zu zahlreichen einflussreichen Onlineshops zu bekommen“, so Berit Willenbockel, Head of Partner Management bei Wirecard, in einer Pressemitteilung.

„boon“ beruht auf MasterCard

Doch damit nicht genug: In dieser Woche wurde zusätzlich noch die Kooperation mit dem Unternehmen bluesource – mobile solutions gmbh gemeldet. Der besondere Clou dieser Zusammenarbeit besteht darin, dass die mobile Zahlungslösung namens „boon“ von Wirecard in die Kundenkarten-App mobile-pocket integriert wird. Der Kunde braucht also künftig nur noch eine einzige App, um seine Gutscheincodes einzulösen und die Zahlung vorzunehmen. „boon“ ist ein Mobile-Payment-Angebot, das seinerseits auf einer vollständig digitalisierten Prepaid-Mastercard beruht. Bezahlt werden kann mit „boon“ überall dort, wo MasterCard® Kontaktlos akzeptiert wird.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse