Wirecard: Neue Kaufwelle – der große Knall ist da!

In Antizipation auf das externe Abschlussgutachten ereignet sich jetzt der große Knall: Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) gewinnt am Freitag und am heutigen Montag rasant dazu und steigert sich von 117,65 auf bis zu 134,30 Euro. Heute steht das Papier mit einem zwischenzeitlichen Tagesgewinn von +8,4% an der DAX-Spitze.

Es liegt nahe, dass sich die Wirecard-Aktie in Vorausschau auf den Abschlussbericht einer unabhängigen Wirtschaftskanzlei bewegt. Das Gutachten wird voraussichtlich zwischen dem 11. und 24. März (Sonntag) erscheinen. Nach Angaben seitens Wirecard vom 4. Februar stehe „die Prüfung kurz vor dem Abschluss“. Der jüngste Tweet von Wirecard-Chef Markus Braun am Freitag deutet ebenso darauf hin, dass bald Klärung in die Sache kommt.





Vor genau sieben Tagen kündigten wir eine neue Kaufwelle in Voraussicht auf den aller Wahrscheinlichkeit nach in Kürze erscheinenden Untersuchungsbericht an. Unsere Annahmen haben sich damit voll bestätigt.

Jetzt gilt: Risikominimierung ist bei der heißgewetteten Wirecard-Aktie nun das A und O. Das Papier bleibt derzeit mehr Casino als Vernunftsinvestment und ist unter Value-Gesichtspunkten – bis zur möglichen Klärung der Bilanzfälschungsvorwürfe – kein Kauf. Die Top-Gewinnchance lauert derzeit hier.

