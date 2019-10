Wirecard: Neben der Spur!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nur selten sind sich die die institutionellen Analysten so einig wie aktuell bei Wirecard: Von der CityGroup einmal abgesehen, die ihre Einschätzung allerdings seit Mai 2019 nicht mehr aktualisiert hat, sehen alle wichtigen Häuser in der Aktie des Zahlungsdienstleisters aus Aschheim einen Outperformer. Just vor dem Feiertag hat sich auch die Investmentbank Oddo BHF mit eingereiht in den Chor der Optimisten: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



