Wirecard: Nachfrage steigt weiter an!

Wirecard hat zuletzt für positive Schlagzeilen gesorgt. Der Zahlungsdienstleister kaufte das Kundenportfolio der Citigroup in Asien und könnte damit für weitere Umsätze sorgen. Die Kurse zogen dementsprechend gleich an und sattelten um annähernd 4 % auf. Jetzt kommt es darauf an, die nächsten technischen Highlights zu setzen.

Wirecard im Aufwärtstrend

Die Aktie befindet sich ohnehin im massiven Aufwärtstrend. Dennoch dürfte der Kurs in den vergangenen Stunden weitere wichtige Marken erobert haben. So gelang ein neues 4-Wochen-Hoch, ein neues 13-Wochen-Hoch und ein neues 52-Wochen-Hoch. Damit sind auch alle technischen Aufwärtstrends zum Einen verteidigt, zum Anderen ausgebaut worden. Kurz-, mittel- und langfristig betrachtet befindet sich die Aktie im technischen Aufwärtstrend.

Zahlreiche Fonds haben mittlerweile ebenso in die Aktie investiert wie private Investoren. Daher steigt die Nachfrage weiter an.

Fundamentalanalysten zeigten sich wenig beeindruckt, nachdem private Diskussionen Wirecard unterstellten, gegebenenfalls demnächst Probleme zu bekommen. Darauf deutet zunächst nichts hin.

Vielmehr verweisen fundamental orientierte Analysten darauf, dass Wirecard in den kommenden Jahren die Gewinne deutlich steigern soll. Damit könnte auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV auf 17 oder sogar noch niedriger fallen.

Deshalb ist Wirecard unverändert im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.