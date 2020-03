Wirecard: Miese Stimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es war bislang zweifellos nicht die Woche für Wirecard an der Börse. Nach bösem Start am Montag und einer nachfolgenden Erholung bis in den Bereich von 122 Euro ging es mit der Aktie am Donnerstag wieder hinunter auf 117,85 Euro zum Xetra-Handelsschluss. Fast 15 Prozent steht die Aktie damit auf Monatssicht im Minus. Es ist wohl insbesondere die Strafanzeige einer Wiener ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



